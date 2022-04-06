Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала Международный союз конькобежцев допустить спортсменов до международных стартов.

«Я не поняла, за что нас дисквалифицировали, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Но если там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того, что двигали спорт вперед на протяжении всей своей жизни».

1 марта ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от всех международных турниров. Из-за этого, в частности, фигуристы пропустили мартовский чемпионат мира по фигурному катанию.