Полузащитник «Зенита» Малком в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как приспособился к погоде в России. Когда его спросили, как хавбек перенёс игру с «Крыльями Советов» в минус 12 градусов, он со смехом ответил: «Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, ха-ха! Шутка. Не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное, – жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!»

Но при этом бразилец отметил, что уже привык к местной погоде: «Я и сам уже как местный – настоящий русский!»

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В текущем сезоне он провёл 28 матчей, забил 7 голов и отдал 6 передач во всех турнирах.