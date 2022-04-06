Бывшая российская фигуристка Елена Радионова высказалась по поводу отстранения отечественных спортсменов от международных стартов. Бронзовый призёр чемпионата мира-2015 выразила мнение, что дисквалификация россиян нанесёт финансовый удар по фигурному катанию.

«Главная аудитория фигурного катания — это болельщики из России и Японии, — цитирует «Матч ТВ» Радионову. — Если мировое фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама».

Фигуристка напомнила, что российские соревнования, прошедшие во время чемпионата мира-2022, вызвали больший интерес у болельщиков, поскольку на ЧМ не было россиян.

«В женском одиночном катании победила девочка, которая не прыгает четверные. Наши девочки раздвигают рамки, а она выиграла с тем контентом, который исполняли 10 лет назад», — резюмировала Радионова.