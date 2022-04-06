«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 19-го тура чемпионата России по футболу — 1:0. Игра должна была состояться ещё 27 февраля, но была перенесена из-за закрытия аэропортов на юге России.

Единственный гол на 18-й минуте провёл Николай Комличенко. На 28-й лучший бомбардир дончан Дмитрий Полоз не реализовал пенальти.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина благодаря победе поднялся на 11-е место, обойдя «Рубин». У обеих команд по 25 очков. «Крылья Советов» остались на восьмой строчке с 32 очками.

24-й тур РПЛ пройдёт 9 и 10 апреля. «Крылья» сыграют 10 апреля с «Уралом», «Ростов» дома примет «Локомотив».