ЦСКА выиграл у СКА третий матч финальной серии Западной конференции. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

СКА после первых двух периодов вёл 2:0. За четыре секунды до первого перерыва Никита Гусев с передач Игоря Ожиганова и Михаила Воробьёва открыл счёт — 1:0, на 31-й минуте Александр Волков после паса Эмиля Галимова удвоил преимущество. На 25-й московский армеец Антон Слепышев не реализовал буллит.

Однако в третьем периоде оборона СКА развалилась: Максим Соркин на 42-й отыграл одну шайбу, Никита Нестеров на 46-й сравнял счёт, Александр Попов на 50-й вывел ЦСКА вперёд, Павел Карнаухов через 9 секунд забросил четвёртую шайбу, Антон Слепышев на 51-й — пятую, а Соркин ровно за минуту до сирены установил окончательный счёт встречи.

ЦСКА повёл в серии 2-1. Первые две игры прошли в Санкт-Петербурге. В первом матче СКА уступил 1:3, во втором выиграл 2:1.

Четвёртый матч серии пройдёт 8 апреля в Москве.