«Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. На 21-й и 24-й минутах форвард мадридцев Карим Бензема сделал дубль. На 40-й Кай Хаверц отыграл один мяч, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу «Реала».

На первой же минуте второго тайма Бензема оформил хет-трик и установил окончательный счёт встречи.

Игра прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде. «Челси» для попадания в полуфинал необходима победа в три мяча. Выигрыш в два гола переведёт противостояние в дополнительное время. Напомним, что правило выездного гола в Лиге чемпионов с этого сезона отменено.

Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора четвертьфинала «Манчестер Сити» — «Атлетико». В первой игре англичане победили дома 1:0.

В другом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Вильярреал» — «Бавария» (первая игра — 1:0) и «Бенфика» — «Ливерпуль» (первая игра — 1:3).