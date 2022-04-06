«Вильярреал» преподнёс сенсацию в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре 1/4 финала команда из Испании обыграла «Баварию» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте провёл Арно Данжума. На 41-й Франсис Коклен забил второй гол «Вильярреала», но он не был засчитан после консультации с ВАР.

Ответная игра пройдёт в Мюнхене 12 апреля. «Баварии» для выхода в полуфинал нужна победа в два и более мяча. При победе в один гол будет назначено дополнительное время. Напомним, что правило выездного гола в Лиге чемпионов с этого сезона не работает.

Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора четвертьфинала «Бенфика» — «Ливерпуль». В первой игре англичане победили в гостях 3:1.

В другом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Реал» — «Челси» (первый матч — 3:1) и «Атлетико» — «Манчестер Сити» (первый матч — 0:1).