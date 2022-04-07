Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова назвала лыжника Йоханнеса Клэбо «неприятным типом» за его слова об Александре Большунове. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо выразил мнение, что Международная федерация лыжных гонок справедливо отстранила Большунова, поскольку тот принял участие в провластном митинге.

«Неприятный тип. Это его выбор так говорить. И его логика в какой-то степени понятна, — цитирует «Спорт-Экспресс» Резцову. — Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова. Но так выражаться — некрасиво».

Напомним, что Большунов и остальные лыжники из России были отстранены от участия в международных стартах после обострения конфликта между Россией и Украиной.