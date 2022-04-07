Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в 2023 году. Как утверждает издание Marca, Гвардиолой интересуется сборная Бразилии по футболу. Испанский специалист может сменить нынешнего наставника команды Тите после чемпионата мира-2022.

Конфедерация футбола Бразилии уже связывалась с братом и агентом тренера Пере Гвардиолой.

Тренеру предлагается контракт до конца ЧМ-2026 с зарплатой 12 миллионов евро в год.

Если это произойдёт, то Гвардиола станет де-факто первым европейским тренером в истории сборной Бразилии. В 1944 году командой руководил португалец Жорека, но он лишь подменял Флавио Косту в двух товарищеских играх.

В 1925 году Бразилией недолго поруководил уругваец Рамон Платеро, а в 1965 году одну игру команду возглавлял аргентинц Филипо Нуньес. Остальные тренеры сборной представляли Бразилию.

Тите руководит бразильской сборной с 2016 года. Он выиграл с командой Кубок Америки-2019, а на ЧМ-2018 дошёл до четвертьфинала.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» также с 2016 года, выиграл с ним три чемпионата, Кубок, два Суперкубка Англии, четыре Кубка лиги и один раз дошёл до финала Лиги чемпионов.