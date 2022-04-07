Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможности исключения Российского футбольного союза из организации.

«Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется, — цитирует ТАСС Чеферина. — Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи».

28 февраля УЕФА исключил все российские клубы из участия в турнирах под своей эгидой. Из-за этого «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

Россия также была исключена из турниров ФИФА, из-за чего сборная не смогла принять участия в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022.