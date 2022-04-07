Призёр чемпионата мира в тройном прыжке и комментатор Иоланда Чен высказалась о словах трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной в отношении российского футбола. Депутат Госдумы РФ раскритиковала российских футболистов за ленивую игру, а также отметила, что на отечественный футбол выделяется слишком много денег.

Иоланда Чен согласилась с Родниной в том, что сейчас фигурное катание набрало в России бешеную популярность, однако отметила, что этот вид спорта интересен зрителям лишь в летний период.

«Без футбола нам никак не обойтись. Это болезнь всего нашего общества, мы без него никак не можем обойтись, сколько эмоций нам футболисты дарят – Кокорин, Мамаев, Дзюба, сколько мы испытали чувств, обсуждая все эти темы», — цитирует «Матч ТВ» Чен.

При этом она согласилась с тем, что на футбол порой выделяется неадекватно много денег в сравнении с результатами отечественных команд.