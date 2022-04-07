Серебряный призёр Олимпиады по велоспорту Антон Шантырь высказался о проведении Всемирного дня здоровья. Праздник с 1950 года ежегодно отмечается 7 апреля.

«Всемирный день здоровья – отличный повод обратить внимание на свое физическое состояние и, конечно же, заняться спортом. Потому что здоровье – это, прежде всего, активный и здоровый образ жизни, — приводит «Петербургский дневник» Шантыря. — Еще древние говорили: жизнь – это движение. Для меня, как профессионального спортсмена в прошлом, физическая активность – жизненная необходимость Я регулярно бегаю, участвую в любительских соревнованиях по триатлону.

Шантырь также назвал Санкт-Петербург спортивным городом и пожелал всем болельщикам крепкого здоровья и «дружбы со спортом».