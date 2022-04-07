Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась по поводу успехов Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Вашингтона» минувшей ночью преодолел рубеж в 1400 очков в НХЛ, набрав два балла результативности (гол и передача) во встрече с «Тампа-Бэй» (4:3).

«За рубежом могут сколько угодно избавляться от слова «русские», но, когда там видят такие результаты Овечкина, они понимают, что он русский парень, — цитирует «РБ-Спорт» Журову. — Боюсь только, что это кому-то не понравится и его прекрасные достижения начнут раздражать. Все это может привести к каким-то последствиям»

По мнению Журовой, Овечкин способен побить ещё не один рекорд в НХЛ, если ему не начнут угрожать.