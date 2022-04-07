Сегодня, 7 апреля, исполнился 41 год главному тренеру СКА Роману Ротенбергу. Сын известного бизнесмена Бориса Ротенберга с каждым годом увеличивает влияние в отечественном хоккее, и скорость его карьерного взлёта не может не поражать. Вспоминаем основные вехи его хоккейной карьеры.

2007 год. Истоки КХЛ

Когда гендиректор «Газпрома» Александр Медведев начинал проект Континентальной хоккейной лиги, Ротенберг стоял у её истоков. Для ведения коммерческих контрактов была создана «КХЛ Маркетинг», и 26-летний Ротенберг стал заместителем её генерального директора

2011 год. СКА

В 2011 году началась новая веха в карьере Ротенберга, которая длится до сих пор. Президент СКА Геннадий Тимченко пригласил его на должность вице-президента клуба. Так Ротенберг-младший оказался в Санкт-Петербурге, начав самый успешный период в истории хоккея Северной столицы. Но главные успехи пришлось ждать пару лет.

2014 год. ФХР

Прогресс армейцев при талантливом вице-президенте не могли не заметить и в ФХР, и Ротенберг благодаря своим успехам в СКА получил аналогичную должность в Федерации хоккея России.

Сборная России

Тренеров у сборной России было много. Какие-то более успешны, какие-то – менее. А вот руководитель штаба сборной – один. Роман Ротенберг отлично справился на новой должности, включавшей в себя обширный список обязанностей, включая работу с аналитическим и статистическим отделом.

2015 год. Кубок Гагарина

В 2015 году СКА выиграл первый Кубок Гагарина. С тех пор влияние Ротенберга в армейском клубе только увеличивалось. Он контролировал вопросы назначения тренеров и формирования состава. Благодаря эффективному менеджменту Ротенберга петербуржцы выиграли второй Кубок Гагарина, регулярно занимали высокие места в регулярном чемпионате и каждый год доходили до финала Западной конференции. До этого такой стабильностью Питер похвастаться не мог.

«Красная машина»

Именно Ротенбергу принадлежит идея реанимирования бренда «Красная машина». Этим прозвищем называли сборную СССР в лучшие годы. Ротенберга обвиняли, что сейчас бренд насаждается «искусственно», но нужно понимать, что и времена сейчас другие. В эпоху маркетинга и больших денег громкие бренды так же важны как талантливые хоккеисты.

2018 год. Главный успех

Не стоит забывать, что долгожданное золото Олимпиады, которого у России не было аж с 1992 года (то есть ещё со времён СССР), было достигнуто не только благодаря Олегу Знарку. Современные методики подготовки к матчам, работа с видео, формирование состава – всё это заслуга ещё и Ротенберга.

2019 год. Тренерский диплом

Все прекрасно знают давнюю истину: выигрывает команда, проигрывает тренер. Роман Ротенберг мог и дальше оставаться в тени наставников СКА и сборной России, лишь снимая сливки с успехов и уходя в тень после неудач.

Но Ротенбергу этого было мало. В 2019 году он получил диплом Высшей школы тренеров и получил право возглавлять клубы. Однако он не спешил выходить на авансцену, но стал появляться на тренерской скамейке, набираясь опыта у более опытных наставников.

2020 год. Первый опыт главного тренера

Осенью, когда весь тренерский штаб поочерёдно слёг с коронавирусом, в паре матчей СКА руководил Роман Ротенберг. Мера была вынужденная, но, как оказалось, она стала одним из этапов подготовки к самостоятельной работе.

2022 год. Главный тренер

В январе 2022 года Ротенберг всё же решился взять на себя ответственность и возглавить тренерский штаб. Валерий Брагин не держал зла на талантливого специалиста и согласился помочь ему в нелёгком деле на должности ассистента.

К сожалению, пандемия вновь вмешалась в тренерскую карьеру Ротенберга. Он не успел спокойно закончить регулярный сезон, поскольку концовку просто отменили. СКА с молодым тренером с ходу погрузились в эмоциональный и напряжённый плей-офф. Но Ротенберг с честью вынес это испытание. В первом раунде было уничтожено минское «Динамо» 4-0, во втором – московский «Спартак» 4-1. В первой игре армейцы неожиданно уступили 1:6, но это лишь дало небольшой повод для очередного щенячьего восторга спартаковским фанатам. Фанатам, которые забыли, что их клуба и вовсе не должно было быть во втором раунде: мало кто сомневался, что «Йокерит» размазал бы их в 1/8 финала, не снимись клуб с розыгрыша.

Сейчас СКА играет в финале Западной конференции со своим вечным раздражителем ЦСКА. Москвичи пока ведут в серии 2-1, но нет сомнений, что Роман Ротенберг не достал ещё все козыри из рукава и готов дать клубу с более серьёзными финансовыми и административными возможностями настоящую бойню.

В конце концов, ему не привыкать добиваться всего своими силами и идти к успеху через тернии к звёздам. Это в крови семейства Ротенбергов. Не случайно же отец Романа Борис и его дядя Аркадий стали успешными бизнесменами, а брат Борис – удачным футболистом, выигравшим золото и два серебра чемпионата России, а также Кубок страны.