Историческое достижение произошло в матче 17-го тура чемпионата Сан-Марино по футболу. В игре одного из фаворитов чемпионата «Тре Пенне» с «Ювенес-Долганой» в ворота первой команды защищал Альфредо Кьеригини.

На момент матча ему голкиперу было 56 лет и 58 дней. Это новый рекорд сан-маринского чемпионата. Предыдущий принадлежал Пьеру-Марино Делла Валле и составлял 55 лет и 115 дней. На этот факт обратил в своих соцсетях блогер Влад Иванов, давно специализирующийся на чемпионате Сан-Марино.

Справедливости ради, рекордсмену дали отыграть всего 5 минут, за которые он оставил ворота в неприкосновенности.

Мировой же рекорд принадлежит египетскому футболисту Эззелдину Бахадеру, который сыграл в 74-летнем возрасте в третьем египетском дивизионе и попал в Книгу рекордов Гиннесса.