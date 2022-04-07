Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о занятии Александрой Трусовой стрип-пластикой. Серебряный призёр Олимпиады-2022 выложила видео танца в своём телеграм-канале.

«Эти занятия помогут Саше почувствовать себя такой девушкой-девушкой. Саша пошла заниматься стрип-пластикой, чтобы у нее появилась кошачесть, мягкость, — цитирует «Матч ТВ» Железнякова. — Если помимо силовой истории она прибавит в женской пластике, это будет очень большой плюс».

Трусова, помимо серебра Пекина-2022, взяла бронзу чемпионата мира-2021, две бронзы чемпионатов Европы и одну — финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионата России, выигрывала этапы ГП, челленджеры и два первенства мира среди юниоров. В мае ей исполнится 18 лет.