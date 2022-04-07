«Зенит» объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками команды Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Соглашения обоих игроков истекали в конце этого сезона. 32-летний Ерохин заключил новый контракт с «Зенитом» до лета 2024 года, договор 28-летнего Сутормина же рассчитан до лета 2025-го.

Ерохин перешёл в «Зенит» из «Ростова» в 2017 году. С сине-бело-голубыми он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка страны.

Сутормин защищает цвета петербуржцев с лета 2019 года. На его счету два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.

Оба футболиста в «Зените» стали игроками основной обоймы сборной России по футбола. Ерохин провёл за национальную команду 32 матча, забил 4 мяча и принял участие в Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Сутормин же на данный момент отыграл за сборную три матча, забив один гол, и успел выйти на поле с капитанской повязкой.

В текущем сезоне Сутормин провёл 26 матчей и забил 5 голов за «Зенит», на счету Ерохина 32 встречи и 8 мячей.