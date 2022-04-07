«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:1. На 17-й минуте счёт открыл форвард бергамасков Луис Мюриэль. На 58-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти. Андре Силва его не реализовал, но Давиде Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота. Больше счёт до конца встречи не изменялся.

На 67-й минуте в составе «Аталанты» появился российский хавбек Алексей Миранчук. «Лейпцигом» руководит бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ответная игра «Аталанта» — «Лейпциг» состоится в Бергамо 14 марта. Хозяевам достаточно будет выиграть с любым счётом, а любая ничья переведёт игру в дополнительное время, поскольку УЕФА с этого сезона отменил правило выездного гола.

Победитель этого четвертьфинала выйдет на триумфатора противостояния «Брага» — «Рейнджерс». Также в четвертьфиналах встретятся «Айнтрахт» — «Барселона» и «Вест Хэм» — «Лион». Все три первых матчах в этих парах пройдут сегодня и начнутся в 22:00 по московскому времени.