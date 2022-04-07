«Буде-Глимт» одержал волевую победу над «Ромой» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:1. Счёт на 43-й минуте открыл игрок римлян Лоренсо Пеллегрини. На 56-й Ульрик Сальтнес забил ответный мяч, а на 89-й Уго Ветлесен провёл победный гол.

Ворота «Буде-Глимта» все 90 минут защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Ответная встреча пройдёт в Риме 14 апреля. Команде Жозе Моуринью для выхода в полуфинал необходима победа в два и более мячей. В случае любого выигрыша в один мяч будет назначено дополнительное время, поскольку с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола.

Триумфатор противостояния выйдет в полуфинале на победителя 1/4 финала ПСВ — «Лестер». Первая игра состоялась также сегодня и завершилась нулевой ничьей.

Также состоялись первые матчи в других четвертьфинальных поединках. «Марсель» победил дома ПАОК 2:1, а «Фейеноорд» и пражская «Спарта» завершили встречу в Роттердаме результативной ничьей — 3:3. Все остальные четвертьфиналы также состоятся 14 апреля.