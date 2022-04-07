Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/22. Первой состоялась игра «Лейпциг» — «Аталанта», в которой была зафиксирована ничья — 1:1. В составе бергамасков в середине второго тайма вышел россиянин Алексей Миранчук.

В 22:00 стартовали оставшиеся три матча.

«Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью — 1:1. На гол Ансгара Кнауффа на 48-й минуте «Барса» овтетила точным ударом Феррана Торреса на 66-й. На 78-й франкфуртцы остались в меньшинстве из-за удаления Туты.

Игра «Вест Хэм» — «Лион» завершилась также со счётом 1:1, и хозяева также лишились одного игрока по ходу встречи. В добавленное к первому тайму время Аарон Крессуэлл был изгнан с поля. Во втором лондонцы открыли счёт благодаря удару Джаррода Боуэна на 52-й минуте, на 66-й Тангай Ндомбеле отыгрался.

Отметим, что победители этих противостояний сыграют между собой в полуфинале.

«Лейпциг» и «Айнтрахт» же определят соперника для победителя четвертьфинальной дуэли «Браги» и «Рейнджерс». Первая игра состоялась в Португалии, «Брага» победила 1:0. Единственный гол провёл Абель Руис на 40-й минуте.

Все ответные четвертьфиналы пройдут 14 апреля.