Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» и был омрачён массовой дракой. Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.

Сразу после финального свистка игроки команд сцепились в массовой драке, которую, впрочем, быстро разняли. Особенно в схватке усердствовали Крис Крайдер и Марк Фридман.

Один из голов в матче забил российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был удалён в конце встречи на две минуты. Ворота команды из Нью-Йорка защищал Игорь Шестёркин, который отразил все 30 бросков и был признан первой звездой встречи. Третьей звездой был назван Панарин.