Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг считает, что его будущий соперник россиянин Пётр Ян может употреблять допинг.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет», — цитирует «Чемпионат» Стерлинга.

Боец напомнил, что Пётр Ян снялся с их предыдущего боя по «личным причинам», а также признал, что россиянин, возможно, думает о нём то же самое.

Бой-реванш Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля и станет главным событием вечера боёв UFC 273.