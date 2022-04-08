Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» Шестёркин отразил все 30 бросков по своим воротам, сделав четвёртый шатаут в сезоне. «Рейнджерс» победили 3:0.

Первой звездой дня назван Остон Мэттьюс из «Торонто», сделавший дубль в игре с «Далласом» (4:3 ОТ). Он побил рекорд «Мэйпл Ливз» по числу голов в сезоне (56).

Третьей звездой дня назван Роман Йоси из «Нэшвилла». На его счету три голевых передачи в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (3:2).