Межсезонье в фигурном катании неизбежно сопровождается различными перестановками в парном катании и танцах на льду. Не стала исключением и нынешняя весна. Но в этот раз «трансферов» произошло на удивление много. Сразу четыре топовых дуэта танцоров прекратили своё существование. Вкратце напомним о том, кого мы уже не увидим вместе на льду, по крайней мере, в следующем сезоне.

Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный

Бронзовые призёры юниорского ЧМ всего один год успели откататься вместе и взяли по награде на турнирах в Загребе и Будапеште. Шанаева ушла работать к Александру Жулину и будет кататься в паре с Павлом Дроздом.

Аннабель Морозов/Андрей Багин

Морозов и Багин пять лет катались вместе на взрослом уровне, но серьёзных результатов в их карьере пока не было. Глава ФФККР Александр Горшков заявил, что они распались из-за отсутствия прогресса, а также «не совпали по характеру».

Именно Аннабель Морозов станет новой партнёршей Дэвида Нарижного. С кем будет кататься Багин, пока неясно.

Софья Шевченко/Игорь Еременко

Во многом неожиданный распад перспективной пары. Дуэт и на юниорском, и на взрослом уровне добивался неплохих успехов. Так на предыдущем чемпионате России они заняли четвёртое место, а два года назад выиграли Кубок Вольво.

По словам их тренера Александра Свинина, Софья решила сосредоточиться на учёбе.

Арина Ушакова/Максим Некрасов

Ушакова и Некрасов отлично выступали на юниорском уровне и были главной надеждой России на будущее, но увы, Арина решила завершить карьеру в фигурном катании. Некрасов будет выступать с Елизаветой Пасечник.

Относиться к этим перестановкам можно по-разному. Так Илья Авербух, например, считает, что они лишь пойдут на пользу развитию танцев на льду в России, поскольку тренеры и фигуристы находятся в постоянном поиске.

Однако, с другой стороны, у России почти не остаётся серьёзных ресурсов в танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов близки к завершению карьеры, а отстранение России от международных стартов с большой вероятностью ускорит этот процесс. Есть Степанова/Букин без больших достижений, есть совсем молодые Дэвис/Смолкин и Худайбердиева/Базин. За ними – пустота. Как проявят себя новые дуэты, пока неизвестно, да и не стоит забывать, что судейство в танцах на льду особенно субъективное, и на новичков здесь смотрят настороженно.

Россия из-за отстранения с чемпионата мира-2022 и без того попала в серьёзную яму на несколько лет вперёд. Мы подробнее рассказывали об этом в отдельном материале, можете прочитать его.

А потеря большого количества топовых пар и вовсе может опустить в глубокую яму эту дисциплину. Хочется верить, что дисквалификацию с наших фигуристов скоро снимут, а танцоры быстро заберутся на вершину.