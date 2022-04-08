Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о ситуации, в которой оказались иностранные игроки клубов КХЛ в нынешнем сезоне. Недавно чешское издание написало, что лига держит чешских хоккеистов «как заложников».

«Мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой — если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать, — цитирует «Чемпионат» Грубеца. — И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Однако я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой».

Шимон Грубец игра в КХЛ в сезоне-2019/20 в составе «Куньлуня», а по ходу следующего сезона перешёл в «Авангард». С омичами он выиграл в прошлом году Кубок Гагарина. В сезоне-2021/22 голкипер провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,19 шайбы при 92,2% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 13 игр, 2,57 пропущенных шайбы, 91,5% отражённых.