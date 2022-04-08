Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что спортсменам из России не стоит менять гражданство на фоне санкций. Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных стартов в связи с ситуацией в Украине.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял, — цитирует Sport24 Плющенко. — Наших спортсменов и так переманивают. Не стоит связывать это с текущими событиями. Так было всегда».

Прославленный фигурист и тренер выразил надежду, что в ближайшее время ситуация наладится.