Известный хореограф и постановщик Илья Авербух объявил о начале тренерской деятельности. По его словам, его школа танцев на льду базируется на катке «Вдохновения», принадлежащего школе Нины Мозер.

«Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьезно заниматься еще и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих», — приводит «Газета.ру» слова Авербуха.

На вопрос, планирует ли он активно заниматься тренерской деятельность, Авербух ответил положительно, но уточнил: «Это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании». По его словам, в школе есть ещё тренер Елена Масленникова, но он планирует заниматься полноценной тренерской работой.

Илья Авербух — серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, чемпион мира 2002 и Европы 2003 года.