Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала на своей странице в популярной социальной сети пост, посвящённый окончанию сезона.

«Наш первый олимпийский сезон окончен. Спасибо всем, кто прошёл этот путь с нами. Спасибо за поддержку и тёплые слова. Увидимся на льду», — подписала Диана Дэвис фотографию со Смолкиным и командой.

Дочь Этери Тутберидзе в паре со Смолкиным в сезоне-2021/22 дебютировала на взрослом уровне. Пара выиграла челленджер в Варшаве, стала второй на US Classic, завоевала серебро чемпионата России, а также приняла участие в Олимпийских играх-2022, где заняла 14-е место.