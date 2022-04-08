Бывший главный редактор YouTube-канала ЦСКА Катерина Кирильчева рассказала, каким образом в соцсетях армейцев появилось скандальное видео, приведшее к ее уходу. В феврале состав ЦСКА пополнил турецкий хавбек Юсуф Языджи, и его презентовали фейковой перепиской, в которой он якобы ехал в Россию ради «наташ». Имя «Наташа», особенно в контексте турок, ещё с девяностых ассоциируется с девушками лёгкого поведения.

Кирильчева после скандала с видео ушла с должности. В интервью «Спорт-Экспрессу» она заявила, что ушла по собственному желанию, и давления на неё не оказывали.

Также она рассказала, что изначально готовился другой ролик, но его не удалось сделать по техническим причинам, поэтому было решено на скорую руку выдать другой материал, при этом никакого сексуального подтекста в него не закладывалось.

«Наташами» в Турции называют любых женщин, — пояснила Кирильчева. — Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. Только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка».

Также она вспомнила, что в Турции и Испании её тоже называли Наташей, без сексуального подтекста, потому что это было стереотипное имя для всех русских женщин.