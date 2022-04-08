Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене в очередной раз обрушилась с критикой на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Она выразила недовольство, что организация не отстаивает права своих спортсменов, отстранённых от международных стартов. Прыгунья в высоту обратила внимание на сегодняшнее решение арбитражной комиссии Международной федерации санного спорта, отменившей дисквалификацию россиян.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд, — приводит «РИА Новости» слова Ласицкене. — О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили. Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены».

Ласицкене 29 лет, она ранее неоднократно критиковала предыдущее и нынешнее руководство ВФЛА. На её счету, помимо золота Олимпиады-2020, три золота чемпионатов мира, две победы на ЧМ в помещении, серебро и золото чемпионатов Европы и два выигрыша ЧЕ в помещении.