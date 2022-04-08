«Зенит» победил «Рубин» в матче 22-го тура молодёжного первенства России в чемпионской группе. Счёт 2:1 в пользу петербуржцев, встреча прошла в Казани.

Счёт открыл зенитовец Аким Белохонов на 14-й минуте. На 57-й Данила Моторин забил ответный мяч, на 62-й Арсений Зигангиров провёл победный гол.

Благодаря победе «Зенит» поднялся на четвёртое место в таблице группы. На счету сине-бело-голубых 40 очков в 22 встречах. На 3 очка больше у «Локомотива», на 6 — у ЦСКА, на 7 — у «Ростова». При этом оба московских клуба провели на одну игру меньше. «Рубин» в чемпионской группе занимает последнее десятое место с 33 очками.