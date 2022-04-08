Сегодня, 8 апреля, состоится четвёртый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Игра состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и стартует в 19:30 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно посмотреть здесь.

Счёт в серии 2-1 в пользу ЦСКА. В первых двух играх в Санкт-Петербурге СКА сперва уступил 1:3, затем выиграл 2:1. В третьем матче в столице петербуржцы уступили 2:6.

Серия продлится до четырёх побед.

В регулярном сезоне КХЛ-2021/22 армейские клубы успели провести между собой три матча. В первых двух ЦСКА победил 4:0 и 3:1, а в третьей СКА одолел соперника — 3:2.

Предыдущие три сезона (за исключением прерванного Кубка Гагарина-2020) ЦСКА и СКА также встречались в финале «Запада», и все три раза победили москвичи. В 2021 году ЦСКА выиграл серию 4-2, в 2019-м — 4-3, в 2018-м — 4-2.

В 2016 году ЦСКА также выиграл серию 4-0, а в 2015-м первенствовали петербуржцы — 4-3.