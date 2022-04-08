Известный петербургский тренер Сергей Ломакин, входивший в штаб «Зенита», оценил шансы команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». По его словам, грозненцы готовы дать бой, но «Зенит» должен брать три очка.

«В этом сезоне «Ахмат» уже обезопасил себя от вылета из премьер-лиги, а в борьбе за высокие места он не участвует. Получается, что играть футболисты этой команды будут только за премиальные, — цитирует «Петербургский дневник» Ломакина. — Это тоже мотивация, но у «Зенита», который рвется к золотым медалям, она выше. Красивого футбола эта команда не показывает, но умеет бороться. Прессинг, дисциплина, неплохие скорости, быстрый переход из обороны в атаку – все это у грозненцев хорошо поставлено».

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт 9 апреля в Грозном.