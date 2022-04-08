Стали известны подробности травмы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Как сообщает официальный сайт клуба, ему была проведена диагностическая процедура, которая выявила повреждение мышцы бедра.

Травма потребует оперативного вмешательства, и в ближайшее время Караваеву будет сделана операция.

О сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.

Караваеву 26 лет. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» 24 матча и отдал четыре голевых передачи.

В таблице чемпионата России по футболу-2021/22 «Зенит» занимает первое место с 49 очками после 23 туров. На три очка отстаёт московское «Динамо». Ближайший матч «Зенит» проведёт 9 апреля на выезде с «Ахматом».