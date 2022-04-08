Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко заявил, что не смог связаться с фигуристкой Анастасией Шаботовой. 16-летняя Шаботова 23 марта была исключена из состава сборной Украины за лайк к посту Плющенко, поддержавшему действия России в отношении Украины. После этого Плющенко заявил, что готов взять Шаботову в свою академию.

«К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Настей. Конечно, я не против поддержать ее, но на данный момент никаких новостей нет», — цитирует Sport24 Плющенко.

Шаботова ранее представляла Россию, но в 2019 году перешла в сборную Украины, выиграла два чемпионата страны и ездила на Олимпиаду-2022 в Пекин.