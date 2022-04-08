Российский фигурист Игорь Ерёменко принял решение завершить карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Александра Свинина. Ранее стало известно, что дуэт Ерёменко и Софьи Шевченко, выступавший в танцах на льду, распался.

«Еременко закончил карьеру в спорте, это было его решение, — приводит ТАСС слова Свинина. — Сейчас Игорь решил попробовать себя в тренерской работе с командой Ильи Авербуха».

Шевченко и Еременко выигрывали юниорский Гран-при и брали бронзу юниорского ЧМ. Ранее Илья Авербух объявил о начале тренерской деятельности и сообщил, что будет работать вместе с тренером Еленой Масленниковой.

Базироваться академия Авербуха будет на катке «Вдохновение», принадлежащем школе Нины Мозер.