СКА одержал победу над ЦСКА в четвёртом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина — 3:2. Все три свои шайбы петербуржцы забросили во втором периоде.

На 24-й минуте Игорь Ожиганов с передач Никиты Гусева и Михаила Воробьёва открыл счёт, на 26-й Антон Бурдасов после паса Захара Бардакова увеличил преимущество, на 27-й Михаил Воробьёв реализовал большинство. Ассистировали ему Гусев и Оскар Фантенберг.

ЦСКА смог сократить отставание до минимума: Виталий Абрамов на 30-й минуте после паса Никиты Нестерова отыграл одну шайбу, Максим Соркин на 45-й с передачи Андрея Светлакова забил второй гол, но больше счёт не менялся.

СКА сравнял счёт в серии — 2-2. В Санкт-Петербурге подопечные Романа Ротенберга сперва уступили 1:3, затем выиграли 2:1. Первая игра в Москве завершилась выигрышем ЦСКА 6:2.

Пятая игра серии пройдёт в Петербурге 10 апреля, шестая — в Москве 12 апреля, седьмая, при необходимости, снова в Петербурге 14 апреля.