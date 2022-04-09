Победители и призёры Олимпийских игр 2022 года из России не получат в подарок автомобили, как это было в предыдущие годы, сообщает «Матч ТВ». Вместо этого им выплатят денежные компенсации.

Связано это с тем, что в связи с санкциями иностранные производители автомобилей не смогут предоставить необходимое количество единиц техники для россиян.

Напомним, что за Олимпиаду-2020 в Токио золотые медалисты получили от Фонда поддержки олимпийцев BMW X5, а серебряные и бронзовые — BMW X3. Однако были и исключения: Дина Аверина за серебро в художественной гимнастике получила BMW X5, а её сестра Арина за четвёртое место — BMW X3.

Помимо новой денежной компенсации, победители и призёры Олимпиады уже получили гарантированные призовые из бюджета: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 — за бронзу.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.