Российский лыжник Иван Якимушкин стал победителем Югорского марафона свободным стилем. Серебряный призёр Олимпиады-2022 пробежал 50-километровую дистанцию за 1 час 44 минуты 26 секунд.

Второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов, а Глеб Ретивых стал третьим. Примечательно, что все трое финишировали ноздря в ноздрю, и для объявления победителя пришлось воспользоваться фотофинишем.

Вслед за призёрами в интервале одной секунды финишировали Рауль Шакирзянов, Никита Поршнев и олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

У женщин 50-километровый марафон выиграла Анастасия Кулешова. Второй стала олимпийская чемпионка-2022 Наталья Непряева, отставшая на 11,8 секунды. Тройку замкнула Екатерина Смирнова.