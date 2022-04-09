Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как её отец пытается ей помогать в профессиональной карьере.

«Он дома как-то настраивал, говорил что-нибудь по поводу тренировок, — сказала Трусова в эфире Первого канала. — Впоследнее время он уже старается участвовать, старается проникнуться фигурным катанием, считает, что он почти всё понимает, но это не так».

Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр-2022 в одиночном турнире. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире сделала пять четверных прыжков.

Также в карьере спортсменки есть бронза чемпионата мира, две бронзы чемпионата Европы и два серебра и две бронзы чемпионатов России.