В ночь на 9 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялось пять матчей регулярного чемпионата. По традиции смотрим обзор выступлений российских хоккеистов в НХЛ.

Бучневич и Капризов забивают

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Миннесоту» — 4:3. В составе «Блюз» шайбой отметился Павел Бучневич. У «Уайлд» один гол забил Кирилл Капризов. Этот точный бросок стал для него 41-м в сезоне.

Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отметились голевой передачей, также на лёд вышел Алексей Торопченко. За «Миннесоту», помимо Капризова, сыграл Дмитрий Куликов.

Бобровский, Василевский и Сорокин: с переменным успехом

В трёх матчах из пяти сыграли российские вратари. Их успехи оказались различны.

«Флорида» с Сергеем Бобровским в воротах обыграла «Баффало» со счётом 4:3. Голкипер отразил 19 бросков из 22.

Андрей Василевский в составе «Тампа-Бэй» отразил 35 бросков из 37, но этого оказалось недостаточно: «Лайтининг» уступили «Бостону» в овертайме 1:2. Российские одноклубники Василевского Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали.

Наконец Илья Сорокин помог «Айлендерс» вырвать победу у «Каролины» со счётом 2:1, отразив 20 бросков из 21. Андрей Свечников из «Харрикейнз» остался на этот раз без набранных баллов результативности.

Остальные

Ещё в одной игре «Колорадо» с Валерием Ничушкиным взял верх над «Виннипегом» с Евгением Свечниковым – 5:4 в овертайме.