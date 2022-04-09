В ночь на 9 апреля две российских теннисистки пробились в полуфиналы международных турниров.

Камила Рахимова в 1/4 финала турнира в Боготе (Колумбия) одолела Ирину Марию Бару из Румынии — 6:3, 4:6, 6:2. Матч длился 2 часа 16 минут, Рахимова сделала три подачи навылет и допустила шесть двойных ошибок. На счету Бары ни одного эйса и девять двойных. Рахимова взяла шесть подач соперницы и проиграла четыре своих.

В полуфинале Рахимова (111-й номер рейтинга WTA) сыграет с немкой Татьяной Марией (номер 237).

Екатерина Александрова в 1/4 финала турнира в американском Чарльстоне взяла верх над Магдой Линетт из Польши — 6:0, 6:2. Игра длилась 1 час 3 минуты, Александрова взяла шесть подач соперницы и проиграла одну свою. Также на счету россиянки пять эйсов и пять двойных ошибок. Линетт допустила одну двойную и ни разу не подала навылет.

В полуфинале Александрова сыграет с десятой «сеяной» теннисисткой Белиндой Бенчич из Швейцарии.