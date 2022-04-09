Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев выступил с предложением подарить призёрам Олимпийских игр в Пекине квартиры. Сегодня стало известно, что медалисты Олимпиады-2022 получат от Фонда поддержки олимпийцев денежные компенсации вместо автомобилей.

«Это недвижимость, социальная ответственность государства перед спортсменами, которая будет цементирующим вознаграждением, — цитирует «Спорт-Экспресс» Свищева. — С деньгами может случиться все, что угодно. А недвижимость будет привязывать к родной стране и городу. Это даст возможность создать молодую семью, заниматься спортом, тренерской работой и так далее».

Напомним, что за Олимпиаду-2020 в Токио золотые медалисты получили от Фонда поддержки олимпийцев BMW X5, а серебряные и бронзовые — BMW X3. Однако были и исключения: Дина Аверина за серебро в художественной гимнастике получила BMW X5, а её сестра Арина за четвёртое место — BMW X3.

Помимо новой денежной компенсации, победители и призёры Олимпиады уже получили гарантированные призовые из бюджета: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 — за бронзу.