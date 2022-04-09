Сегодня, 9 апреля, «Зенит» сыграет с «Ахматом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Грозном и стартует в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» можно посмотреть на канале «Матч ТВ» и здесь:

В игре не примут участия травмированные вратари петербуржцев Станислав Крицюк и Даниил Одоевский, а также правый защитник Вячеслав Караваев, которому требуется операция. Кроме того, на поле не выйдет и вернувшийся в расположение «Зенита» Деян Ловрен, также восстанавливающийся после повреждения.

Игра первого круга состоялась в Санкт-Петербурге 11 сентября. «Зенит» победил 3:1.

В таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место с 49 очками после 23 туров. «Ахмат» имеет в активе 32 очка и занимает седьмую строчку.