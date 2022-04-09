Спорт всегда шёл рука об руку с искусством. Неслучайно многие из спортсменов после окончания карьеры идут не в различные государственные думы, а пытаются пробиться в кинематографе. Предлагаем вашему вниманию подборку самых успешных актёров, профессионально занимавшихся спортом.

10 место. Дуэйн Джонсон и Дейв Батиста

Решили объединить в одном пункте сразу двух известных рестлеров, которые больше прославились в кинематографе. Дэйв Батиста получил всемирную известность благодаря своей роли Дракса в кинокомиксе «Стражи Галактики», а Дуэйн Джонсон покорял Голливуд поэтапно и сейчас считается самым высокооплачиваемым актёром мира.

Впрочем, выше мы поднять этот дуэт не можем, поскольку рестлинг изначально представляет собой спорт лишь частично, и огромную роль в нём играет постановочная часть.

9 место. Олег Тактаров

Из-за запутанной схемы турниров ММА в сети до сих пор идут споры, был ли Тактаров первым российским чемпионом UFC или нет. Но вряд ли кто-то будет отрицать его успехи в смешанных единоборствах ещё в те годы, когда в России о них почти не знали.

В кино Тактаров начал сниматься в конце девяностых и до сих пор периодически появляется на экране – как в российских проектах, так и в зарубежных. В Америке ему чаще всего достаётся небольшая роль сурового русского мордоворота, но Тактаров вполне доволен и таким уровнем признания.

8 место. О Джей Симпсон

В России О Джей Симпсон получил популярность благодаря роли детектива в комедийной франшизе «Голый пистолет». Однако в США он был известен задолго до кино: Симпсон был одним из самых ярких игроков в американский футбол, побив за свою карьеру немало рекордов.

К сожалению, сейчас О Джей Симпсон ассоциируется у людей не со спортивными или кинематографическими достижениями, а с громким уголовным делом: актёр и футболист убил жену и её любовника, но в результате длительного процесса был оправдан. Но годы спустя он всё же сел в тюрьму уже за другие преступления.

Сейчас Симпсону 74 года, он вышел на свободу в 2017 году, но никакой речи о его съемках в кино уже, естественно, не идёт.

7 место. Джонни Вайсмюллер

Уроженец Австро-Венгрии Джонни Вайсмюллер в двадцатые годы собрал целых пять золотых медалей олимпийских игр в плавании, а ещё ухватил бронзу Олимпиады в водном поло (тогда такие совмещения были в порядке вещей). А уже после завершения карьеры его известность вышла далеко за пределы бассейна: он сыграл в целых двенадцати фильмах о Тарзане – человеке, воспитанном обезьянами.

Кстати, в фильм 2016 года «Тарзан. Легенда» продюсеры хотели изначально взять другого прославленного пловца Майкла Фелпса. Но увидев его актёрскую «игру» в комедийной передаче, быстро отказались от этой затеи.

6 место. Винни Джонс

Многие футболисты пробуют свои силы в кино, но никто не добился на большом экране такого успеха, как Винни Джонс. Брутальный валлиец в восьмидесятые наводил ужас на соперников своей жёсткой игрой – широкую известность получило фото, где он больно сжимает промежность Полу Гаскойну.

Винни был лицом знаменитой «Банды психов» — футбольного клуба «Уимблдон», славившегося своими отбитыми футболистами. В 1988 году команда даже выиграла Кубок Англии, а в девяностые Джонс успел немного поиграть за сборную Уэльса.

Колоритного футболиста заприметил начинающий режиссёр Гай Ричи и взял его для своего первого полнометражного фильма «Карты, деньги, два ствола». Остальное, как говорится, уже история.

Винни завоевал несколько крупных наград в кино, но главную свою победу одержал в 2010-х: после нескольких операций он победил рак кожи. К сожалению, его супруга скончалась от того же недуга.

5 место. Соня Хени

Норвежка Соня Хени стала первой суперзвездой женского фигурного катания. Три Олимпиады подряд (немыслимое по нынешним меркам достижение!) она брала золотые медали, а на чемпионатах мира не отдавала первенство целых десять лет и ушла непобеждённой. Ушла Соня в кино, причем сниматься начала ещё в 1927 году, до своего первого олимпийского золота. Переехав в США, она стала звездой Голливуда и влюбила в себя миллионы зрителей по всему миру. В том числе и в СССР, где большим хитом стал фильм «Серенада солнечной долины» с Хени в главной роли.

4 место. Микки Рурк

Карьера Микки Рурка отличается от остальных в нашей подборке. Если другие актёры шли в кино из спорта, то с Рурком произошло всё с точностью до наоборот. Начав сниматься ещё в семидесятые годы, Микки уже успел получить мировую известность рядом хитов, главным из которых стала эротическая мелодрама «Девять с половиной недель».

Но этого Рурку было мало: с детства он занимался боксом, но оставил спорт по неназванной причине. Однако в девяностые годы актёр вернулся на ринг и одержал несколько побед, пусть и не в самых статусных поединках.

Бокс и оказал роковое влияние на внешность Рурка: из-за многочисленных повреждений актёр перенёс несколько пластических операций, одна из которых закончилась неудачей. Лицо Микки было обезображено, и он уже не походил на красавчика из романтических фильмов прошлого. Но новый имидж не помешал его карьере актёра: он сменил амплуа и стал играть брутальных качков. За роль бойца в фильме «Рестлер» Рурк даже выиграл главную награду в карьере «Золотой глобус», а вскоре успел засветиться и в кинокомиксе, сыграв русского злодея Ивана Ванко в «Железном человеке-2».

3 место. Брюс Ли

Мастеров боевых искусств, делающих карьеру в кинематографе, было немало. Можно вспомнить и Брюса Ли, и Жан-Клода ван Дамма, и Стивена Сигала. Но всех их можно назвать лишь бледными тенями великого Брюса Ли. Уроженец Гонконга внёс огромный вклад в развитие и популяризацию восточных единоборств, а также соотвествующего кино. Вероятно, если бы не Брюс Ли, мир никогда бы не узнал ни о Чаке Норрисе, ни о Джеки Чане, ни о других представителях жанра.

Увы, карьера Брюса Ли вышла совсем недолгой: он умер в 32 года при невыясненных обстоятельствах. До сих пор ходят различные конспирологические версии его гибели.

Сын Брюса Ли Брэндон решил повторить успех отца и также пошёл в кино. К сожалению, с ним также приключилась трагедия: он погиб в 28 лет из-за несчастного случая на съёмках фильма «Ворон».

2 место. Джейсон Стэтхем

Когда Гай Ричи снимал «Карты, деньги, два ствола», он не ограничился приглашением Винни Джонса. Ещё одну значимую роль в кино сыграл бывший прыгун в воду Джейсон Стэйтем (так правильнее адаптировать его фамилию).

Джейсон 12 лет входил в состав сборной Великобритании по прыжкам в воду и даже чуть не попал на Олимпиаду. В 1990 году он даже посетил СССР и сфотографировался со звёздной советской сборной. Кто бы мог подумать, как изменится «звездный» статус героев того снимка годы спустя.

На момент съёмок «Карт» Джейсон уже имел небольшой опыт актерской работы, правда, как рекламное лицо популярных брендов.

Сейчас Стэтхем или Стэйтем входит в число самых богатых актёров Голливуда и регулярно выдаёт кассовые хиты, регулярно играя сурового брутального типа. В такой роли он успел сняться и в «Неудержимых», и в «Адреналине», и в «Шипоне», и в «Перевозчике», и в «Механике», и, конечно в бесчисленных «Форсажах».

1 место. Арнольд Шварценеггер

В детстве маленький Арнольд восхитился победой великого советского тяжелоатлета Юрия Власова на чемпионате мира в Австрии. Успех нашего силача так вдохновил Арни, что он повесил его постер у себя в комнате и решил развивать мускулатуру. В юности он добился выдающихся достижений в бодибилдинге, выиграв огромное количество международных турниров и став самым молодым в истории «Мистером Вселенная».

В семидесятые годы Шварц, говоривший по-английски с чудовищным акцентом, поехал покорять Голливуд. Прорывным в его карьере стал фильм «Конан-варвар» 1982 года, а уже два года спустя всё ещё малоизвестный актёр снялся у малоизвестного режиссёра в малобюджетном фантастическом фильме. Кто знает, как бы сложилась карьера Арни в будущем, но звали этого режиссёра Джеймс Кэмерон, а фильмом этим был «Терминатор». Остальное, как говорится, уже история.

В конце восьмидесятых Арнольд поехал в СССР играть советского милиционера в фильме «Красная жара». Там он встретился со своим кумиром детства Юрием Власовым и тепло поблагодарил спортсмена, который в далёком 1961 году вдохновил его на дальнейшие достижения. Сейчас Арни 74 года. Он уже успел побыть губернатором Калифорнии и до сих пор снимается в кино и любит Россию. В 2019 году актёр снялся в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона», а недавно записал трогательное обращение к россиянам.