Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству изменить правила дисквалификации. Тарасти предлагает отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, если у их воспитанников обнаружится допинг. Тарасти привёл в пример ученицу Этери Тутберидзе Камилу Валиеву.

«Вопрос будет рассмотрен в ВАДА. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена, — цитирует «Матч ТВ» Тарасти. — Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой».

Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин в декабре на чемпионате России, но об этом стало известно во время Олимпиады-2022 после победы фигуристки в составе сборной России в командном турнире. Несмотря на положительную допинг-пробу, Валиева была допущена до участия в одиночном турнире. После короткой программы она лидировала, но в итоге заняла четвёртое место.