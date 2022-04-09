Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева опубликовала недовольный пост на странице в Телеграм-канале. Прославленная фигуристка написала:

«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений.

В полной растерянности…»

Что имела в виду Туктамышева, неизвестно, но в сети фанаты предположили, что речь идёт о сегодняшнем шоу Евгения Плющенко в Туле. Шоу «Союз чемпионов» было представлено организаторами как патриотическое.