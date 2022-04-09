«Зенит» одержал выездную победу над «Ахматом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу — 2:0. Первый мяч на 39-й минуте провёл бразильский форвард Юри Алберто. На счету 21-летнего форварда 4 гола в 7 играх за «Зенит». Второй гол забил Александр Ерохин, заменивший Алберто в концовке встречи. Ему понадобилось всего четыре минуты игрового времени.

Сине-бело-голубые играли следующим составом: Кержаков — Кузяев, Чистяков, Сантос, Круговой — Малком (Суторимн, 86), Барриос (Адамов, 86), Клаудиньо, Мостовой (Алип, 63) — Дзюба (Оздоев, 73), Юри Алберто (Ерохин, 86).

Благодаря победе «Зенит» сохранил трёхочковый отрыв от «Динамо» по итогам игрового дня. На счету петербуржцев 52 очка в 24 встречах, у «Динамо», обыгравшего «Нижний Новгород» 1:0. На 9 очков от «Зенита» отстаёт ЦСКА, сенсационно уступивший сегодня «Химкам» (2:4).

«Ахмат» занимает седьмое место в таблице с 32 очками в 24 матчах.