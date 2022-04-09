«Вашингтон» победил «Питтсбург» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:3. Уже на первой минуте встречи «Пингвинз» открыли счёт благодаря броску Брайана Раста. Одну из передач ему отдал российский форвард Евгений Малкин.

Всего через 16 секунд «Вашингтон» сравнял счёт: отличился Маркус Йоханссен. На 8-й минуте российский защитник Дмитрий Орлов вывел «Кэпиталз» вперёд.

За последние две минуты первого периода «Питтсбург» забил дважды и вышел вперёд. Голами отметились Джефф Картер и Брайан Бойл.

Далее забивал только «Вашингтон». На 45-й минуте Александр Овечкин сделал счёт равным. В третьем периоде Том Уилсон вывел вперёд «Вашингтон», на 59-й минуте Евгений Кузнецов забросил в пустые ворота, а затем также в пустую сетку шайбу забросил Мартин Фехервари.

Таким образом, у «Вашингтона» забросили все три российских полевых игрока. Ворота защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 29 бросков из 32.

Овечкин забросил 774-ю шайбу в НХЛ и 845-ю с учётом плей-офф. По последнему показателю Ови вышел на третье место, обогнав Бретта Халла и Горди Хоу. Больше голов забили лишь Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).