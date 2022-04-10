В Джексонвилле (Флорида, США), состоялся вечер боёв UFC 273. Главным поединком вечера стал поединок американца Алджамейна Стерлинга и россиянина Петра Яна.

Стерлинг победил раздельным решением судей. Два арбитра дали счёт 48:47 в его пользу, один присудил Яну победу с аналогичным счётом.

Это второй бой Стерлинга и Яна. Их первый поединок состоялся в марте 2021 года и закончился победой Стерлинга в связи с дисквалификацией Яна. Судьи усмотрели у последнего тогда запрещённый удар коленом.

На счету 32-летнего Стерлинга теперь 21 победа и 3 поражения в октагоне, 29-летний Ян 16 раз победил и трижды уступил.